Украинка Киченок вышла в четвертьфинал Australian Open 2020 в смешанном разряде

Новости спорта:Надежда Киченок и Рохан Бопанна успешной преодолели 1/8 финала Australian Open 2020.

Украинский-индийский микст Надежда Киченок - Рохан Бопанна пробился в 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне с призовым фондом $49,5 млн.

Во втором круге сменанного разряда Australian Open Киченок и Бопанна обыграли американско-бразильский тандем Николь Мелихар - Бруно Соарес - 6:4, 7:6 (7:4).

Путевку в полуфинал турнира Надежда Киченок и Рохан Бопанна разыграют с победителями противостояния между чешско-хорватским дуэтом Барбора Крейчикова - Никола Мектич и американско-австралийской парой Аманда Анисимова - Ник Кирьос.

Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.