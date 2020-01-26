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Украинка Киченок вышла в четвертьфинал Australian Open 2020 в смешанном разряде

Украинка Киченок вышла в четвертьфинал Australian Open 2020 в смешанном разряде
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Надежда Киченок и Рохан Бопанна успешной преодолели 1/8 финала Australian Open 2020.

Украинский-индийский микст Надежда Киченок - Рохан Бопанна пробился в 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне с призовым фондом $49,5 млн.

Во втором круге сменанного разряда Australian Open Киченок и Бопанна обыграли американско-бразильский тандем Николь Мелихар - Бруно Соарес - 6:4, 7:6 (7:4).

Путевку в полуфинал турнира Надежда Киченок и Рохан Бопанна разыграют с победителями противостояния между чешско-хорватским дуэтом Барбора Крейчикова - Никола Мектич и американско-австралийской парой Аманда Анисимова - Ник Кирьос.

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2020, Рохан Бопанна, Надежда Кичено.
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