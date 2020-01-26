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Известного теннисиста пожизненно отстранили от спорта

Известного теннисиста пожизненно отстранили от спорта
11:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Один из лучших теннисистов Бразилии Жуана Соузу пожизненно отстранен от профессиональных соревнований из-за организации договорных матчей.

Об этом заявили в Подразделении по целостности тенниса.

“Бразильский теннисист Жуан Олаво Соарес де Соуза получил пожизненное отстранение и штраф в $200 тысяч после того, как был осужден за неоднократные договорные матчи и связанные с этим коррупционные деяния”, - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что Соуза был временно отстранен от профессиональных игр еще с марта 2019 года, когда против него было впервые официально предъявлены подозрения.

“Решение наложить пожизненный запрет означает, что с 24 января 2020 года игрок не имеет права участвовать в любых санкционированных мероприятиях, организуемых или признанных руководящими спортивными органами”, - объясняется в документе.

Соуза за свою карьеру выиграл более $1,3 миллиона призовых и достиг 69 строчки в мировых рейтингах в 2015 году.

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Напомним: подразделение из целостности тенниса — это организация, ответственно за расследование фактов договорных матчей в теннисе. Она была создана в 2008 году и наделен полномочиями накладывать штрафы и санкции, а также запрещать игрокам и другим участникам участвовать в соревнованиях.

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Теннис, Новости тенниса, Жуан Соузу.
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