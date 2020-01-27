Смогут помогать подопечным: какие изменения в правила внесла WTA

Новости спорта:WTA позволит тренерам помогать теннисисткам с трибуны во время матчей.

Всемирная женская ассоциация тенниса (WTA) наконец-то официально разрешила тренерам давать подсказки с трибун или из бокса по ходу матча. Раньше игрокам было разрешено просить о помощи наставника только один раз за сет, а выкрики или сигналы с трибун были запрещены.

Новые правила вступят в действие на турнирах Dubai Duty Free Championships и Hungarian Open, который недавно переехал из Будапешта в Дебрецен.

В WTA свое решение объяснили тем, что существующий запрет и так довольно часто нарушается, а регулировать его довольно трудно. Цитату одного из представителей WTA приводит ESPN.

"Во время испытательного срока тренерам будет разрешено давать совет игрокам с бокса. Будь это подбадривающие слова или советы, когда игрок находится на той же стороне корта, включая сигналы руками".