"Мы просто разбиты": Монфис прокомментировал свое поражение

Новости спорта:Теннисист рассказал, что для него и Элины Свитолиной выдалось тяжелое утро.

Француз Гаэль Монфис уступил в противостоянии в 1/8 финала Australian Open австрийскому теннисисту Доминику Тиму. На послематчевой конференции Гаэль рассказал, что с самого утра был эмоционально подавлен новостью о погибшем Коби Брайанте, также как и его девушка Элина Свитолина.

"Это было очень трудное утро. Сообщения о гибели Коби Брайанта - это было первое, о чем я прочитал утром. Коби был особенным человеком, на которого я равнялся, когда рос. Если честно, то мы были просто разбиты".

10-ая ракетка мира с достоинством принял свое поражение, признав стабильный класс, находящегося на 5 ступеней выше него в рейтинге ATP, Тима.

"Что касается самого матча, то я бы не сказал, что Тим показал сегодня великолепную игру. Он отыграл надежно, но я был не готов ответить ему на тот теннис, который он предлагал. У меня нет того уровня, которым можно обыгрывать сейчас топ-игроков, это правда. Я бы хотел приложить все усилия, чтобы в следующий раз в таком матче проявить себя лучше. Я поставил перед собой большие цели, в том числе, чтобы в таких противостояниях показывать лучший теннис, но сегодня я был далек от этого".