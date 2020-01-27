Скачать
Понедельник, 27.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере
Украинец Арнольд Хегай проиграл первый бой в карьере

"Мы просто разбиты": Монфис прокомментировал свое поражение

"Мы просто разбиты": Монфис прокомментировал свое поражение
13:14 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Теннисист рассказал, что для него и Элины Свитолиной выдалось тяжелое утро.

Француз Гаэль Монфис уступил в противостоянии в 1/8 финала Australian Open австрийскому теннисисту Доминику Тиму. На послематчевой конференции Гаэль рассказал, что с самого утра был эмоционально подавлен новостью о погибшем Коби Брайанте, также как и его девушка Элина Свитолина.

"Это было очень трудное утро. Сообщения о гибели Коби Брайанта - это было первое, о чем я прочитал утром. Коби был особенным человеком, на которого я равнялся, когда рос. Если честно, то мы были просто разбиты".

10-ая ракетка мира с достоинством принял свое поражение, признав стабильный класс, находящегося на 5 ступеней выше него в рейтинге ATP, Тима.

Парень Свитолиной вылетел из Australian Open, уступив Тиму (Фото)

"Что касается самого матча, то я бы не сказал, что Тим показал сегодня великолепную игру. Он отыграл надежно, но я был не готов ответить ему на тот теннис, который он предлагал. У меня нет того уровня, которым можно обыгрывать сейчас топ-игроков, это правда. Я бы хотел приложить все усилия, чтобы в следующий раз в таком матче проявить себя лучше. Я поставил перед собой большие цели, в том числе, чтобы в таких противостояниях показывать лучший теннис, но сегодня я был далек от этого".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета
02 "Падал и трещал": шокирующие подробности авиакатастрофы Коби Брайанта
03 В катастрофе с Коби Брайантом погибла его дочь
04 На высоте: Лунин стал лучшим футболистом Овьедо в матче с Жироной (Видео)
05 Брайант перед смертью поздравил Леброна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь