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Рублев зачехлил ракетку в преддверии четвертьфинала Australian Open (Фото)

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Рублев зачехлил ракетку в преддверии четвертьфинала Australian Open (Фото)
13:57 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Александр Зверев уверенно прошел Андрея Рублева на пути в четвертьфинал Australian Open.

16-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, в четвертом раунде Australian Open со счетом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл немцу Александру Звереву, занимающему седьмую строчку рейтинга ATP.

Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 22-летний Рублев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а его ровесник из Германии выполнил 11 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Теперь счет в личных встречах стал 4:0 в пользу немца.

Следующим оппонентом Зверева в Мельбурне станет швейцарец Стэн Вавринка.

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Напомним, раннее Доминик Тим впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open.

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Александр Зверев, Андрей Рублёв.
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