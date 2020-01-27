Рублев зачехлил ракетку в преддверии четвертьфинала Australian Open (Фото)

16-я ракетка мира, россиянин Андрей Рублев, в четвертом раунде Australian Open со счетом 4:6, 4:6, 4:6 проиграл немцу Александру Звереву, занимающему седьмую строчку рейтинга ATP.
Теннисисты провели на корте 1 час 37 минут. За это время 22-летний Рублев пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка, а его ровесник из Германии выполнил 11 эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта.
Теперь счет в личных встречах стал 4:0 в пользу немца.
Следующим оппонентом Зверева в Мельбурне станет швейцарец Стэн Вавринка.
Напомним, раннее Доминик Тим впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open.