Украинка Костенко зачехлила ракетку на старте юниорского Australian Open

Новости спорта:Любовь Костенко вылетела из юниорского турнира Australian Open на стадии второго раунда.

Украинская теннисистка Любовь Костенко вылетела из юниорского турнира Australian Open на стадии второго раунда.

Обидчицей 16-летней украинки стала спортсменка из Гонконга Хонг Вонг, обыгравшая Костенко в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:1. Соперницы уже встречались ранее на юниорском Ролан Гаррос, тогда украинка уступила в двух сетах.

Ранее в первом раунде турнира Костенко удалось в двух сетах справиться с британской теннисисткой Амарни Бэнкс (6:3, 6:3).

Отметим, что Костенко в Австралии также выступала в парной сетке соревнований, но вместе с россиянкой Элиной Аванесян она уступила в первом круге.

Australian Open. Девушки. Одиночный разряд. Второй раунд

Любовь Костенко (Украина) — Хонг Вонг (Гонконг, 16) 1:2 (3:6, 6:3, 1:6)