Скачать
Вторник, 28.01.2020
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Промоутер объяснил выбор соперника для Усика
Редкач - Гарсия. Видео боя
Редкач - Гарсия. Видео боя
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)
Динамо обыграло команду Милевского (Видео)

Украинка Костенко зачехлила ракетку на старте юниорского Australian Open

Украинка Костенко зачехлила ракетку на старте юниорского Australian Open
07:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Любовь Костенко вылетела из юниорского турнира Australian Open на стадии второго раунда.

Украинская теннисистка Любовь Костенко вылетела из юниорского турнира Australian Open на стадии второго раунда.

Обидчицей 16-летней украинки стала спортсменка из Гонконга Хонг Вонг, обыгравшая Костенко в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:1. Соперницы уже встречались ранее на юниорском Ролан Гаррос, тогда украинка уступила в двух сетах.

Ранее в первом раунде турнира Костенко удалось в двух сетах справиться с британской теннисисткой Амарни Бэнкс (6:3, 6:3).

Отметим, что Костенко в Австралии также выступала в парной сетке соревнований, но вместе с россиянкой Элиной Аванесян она уступила в первом круге.

Смогут помогать подопечным: какие изменения в правила внесла WTA

Australian Open. Девушки. Одиночный разряд. Второй раунд

Любовь Костенко (Украина) — Хонг Вонг (Гонконг, 16) 1:2 (3:6, 6:3, 1:6)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Любовь Костенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Реакция Леброна Джеймса на новость о гибели Коби Брайанта (Видео)
02 Обзор победы Динамо Киев над Динамо Брест 3:0 (Видео)
03 В чем загвоздка со следующим боем Усика
04 Тайсон Фьюри: Это будет не просто победа - это будет унижение
05 Денис Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь