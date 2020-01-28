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Федерер - о выходе в полуфинал Australian Open: Незаслуженная победа

Федерер - о выходе в полуфинал Australian Open: Незаслуженная победа
11:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер прокомментировал победу в пяти сетах против Тенниса Сандгрена в рамках четвертьфинала Australian Open.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу в пяти сетах против Тенниса Сандгрена в рамках четвертьфинала Australian Open. По словам третьей ракетки мира, отыгравшего семь матчболов, дальше после такого поединка можно играть без ожиданий.

«Меня ожидают два дня отдыха и после подобного спасения можно выступать без ожиданий, ведь я мог бы уже спустя эти два дня кататься в Швейцарии на лыжах», — цитирует Федерера Atptour.com.

«Будущий соперник? Раонич сейчас хорошо играет и заслуживает свое место в рейтинге, я за него рад. Джокович — чемпион, особенно на этом турнире. Мне необходимо показать лучший теннис в полуфинале, чем сегодня. Вне зависимости от соперника».

Федерер стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв Сандгрена

Ранее по ходу турнира Федерер победил Стива Джонсона, Филипа Крайиновича, Джона Миллмана и Мартона Фучовича.

Завтра также поединки четвертьфинала проведут Станислас Вавринка и Александр Зверев, а также Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

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Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса, Теннис Сандгрен.
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