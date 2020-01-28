Джокович вышел в полуфинал Australian Open

Новости спорта:Новак Джокович в трех сетах победил канадца Милоша Раонича.

Сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах победил канадца Милоша Раонича и вышел в полуфинал Australian Open. Отметим, что серб вышел на корт в куртке, посвященной погибшему в результате крушения вертолета легенде баскетбола Коби Брайанту.

Серб выиграл первый сет со счетом 6:4, вторую партию взял 6:3, а завершил поединок на тайбрэйке, позволив оппоненту выиграть лишь одно очко.

В полуфинале вторая ракетка мира сыграет против третьего в рейтинге ATP швейцарца Роджера Федерера, который ранее в пяти сетах выиграл у Тенниса Сандгрена, по ходу поединка отыграв 7 матчболов.

Завтра также поединки четвертьфинала проведут Станислас Вавринка и Александр Зверев, а также Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

ATP. Australian Open. Четвертьфинал

Милош Раонич (Канада, 32) — Новак Джокович (Сербия, 2) 0:3 (4:6, 3:6, 6:7 (1))