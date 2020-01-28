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Роджер Федерер получил травму

Роджер Федерер получил травму
15:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Роджер Федерер повредил пах в матче с Сандгреном.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что во время матча с американцем Теннисом Сандгреном у него возникли болевые ощущения в паху. Встреча, проходившая в рамках четвертьфинала Australian Open 2020, завершилась победой Федерера со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6 (10:8), 6:3. В четвёртом сете швейцарец сумел отыграть 7 матчболов.

«Меня расстроила боль, которую я чувствовал во время матча. Надеюсь, выяснится, что ничего серьёзного, что это из-за перенапряжения после долгой игры. Кто знает, может быть, это из-за нервов», – цитирует Федерера AFP.

Федерер стал первым полуфиналистом Australian Open, обыграв Сандгрена

В полуфинальной стадии Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер встретится с представителем Сербии Новаком Джоковичем, обыгравшим в четвертьфинале канадца Милоша Раонича.

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АТР, Теннис, Роджер Федерер, Новости тенниса.
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