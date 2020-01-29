Джокович получил шанс стать первой ракеткой мира

Новости спорта:Первая ракетка мира Рафаэль Надаль досрочно покинул турнир.

19-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под первым номером, в четвертьфинале проиграл представителю Австрии Доминику Тиму (5) со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).

Этот результат означает, что уроженец Манакора может потерять лидерство в рейтинге ATP по итогам турнира в Мельбурне.

3 февраля первой ракеткой мира может стать серб Новак Джокович, если выиграет Australian Open 2020. В полуфинале уроженец Белграда сыграет со швейцарцем Роджером Федерером. Эта встреча состоится завтра, 30 января.

Новак является действующим чемпионом Ausralian Open. В прошлогоднем финале он победил Надаля со счётом 6:3, 6:2, 6:3.