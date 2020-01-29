Australian Open 2020: определились финалистки в парном разряде

Новости спорта:Первый и второй сеяные дуэты сразятся за "корону" Australian Open 2020.

На Открытом чемпионате Австралии по теннису с общим призовым фондом 49 млн 564 тыс 735 долл в среду определились финалистки в парном разряде.

Ими стали первый и второй сеяные дуэты Се Шувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия) и Тимеа Бабош/Кристина Младенович (Венгрия/Франция).

Се Шувэй и Стрыцова обыграли чешский тандем Барбора Крейчикова/Катержина Синякова - 6:2, 6:3, а Бабош и Младенович были сильнее пары из Тайваня Латиша Чжань/Чжань Хаоцин (Тайвань) - 7:5, 6:2.

Бабош и Младенович уже третий год подряд выходят в парный финал Australian Open: в 2018-м они выиграли титул.