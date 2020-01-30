Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Халеп назвала главную проблему Australian Open

Халеп назвала главную проблему Australian Open
13:10 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Симона Халеп прокомментировала поражение в матче полуфинала Australian Open 2020

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче полуфинала Australian Open 2020 с представительницей Испании Гарбинье Мугурусой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 7:5.

«Сегодня было очень-очень жарко, я ощутила это. Жара «убила» меня в конце первого сета. Сильно светило солнце, мне не особо нравится играть в такую погоду. Я играла чуть менее энергично, недостаток энергии я почувствовала в ногах. Я не привыкла к такой жаре, за последние две недели такого не было», – цитирует Халеп AFP.

"Мечты сбываются": Мугуруса - о выходе в финал Australian Open

В финале Открытого чемпионата Австралии Гарбинье Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин, выигравшей полуфинальный матч с австралийкой Эшли Барти. Финальная встреча состоится послезавтра, 1 февраля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Симона Халеп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь