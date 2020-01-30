Скачать
Четверг, 30.01.2020
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
Манчестер Сити сыграет в финале Кубка английской лиги
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
В НБА приняли решение касательно смены логотипа в честь Коби Брайанта
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован
Мировой рекорд украинки Магучих ратифицирован

Джокович стал первым финалистом Australian Open, обыграв Федерера

Джокович стал первым финалистом Australian Open, обыграв Федерера
13:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Новак Джокович легко обыграл Роджера Федерера на пути к финалу Australian Open.

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в полуфинале текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

Серб одержал победу в трех сетах за 2 часа и 18 минут, подав 11 эйсов и реализовав 4 из 11 брейков.

Соперники сыграли между собой в 50-й раз, а Новак добыл 27-ю победу над знаменитым соперником.

В финале Джокович сыграет с победителем матча между Домиником Тимом и Александром Зверевым.

Халеп назвала главную проблему Australian Open

Сегодня также сформировалась пара финалисток женского турнира: за главный приз посоревнуются Гарбинье Мугуруса и София Кенин.

ATP. Australian Open. Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) 0:3 (6:7(1), 4:6, 3:6)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Футболисты Баварии подрались на тренировке
02 "Я выбираю мастерство": Паркер назвал фаворита боя Усик - Чисора
03 Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед: события полуфинала Кубка Лиги
04 На этом поле Роналду - первый: Криштиану достиг отметки в 200 млн подписчиков в Instagram
05 На матче Динамо - Ворскла впервые в УПЛ используют VAR
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь