Джокович стал первым финалистом Australian Open, обыграв Федерера

Новости спорта:Новак Джокович легко обыграл Роджера Федерера на пути к финалу Australian Open.

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в полуфинале текущего розыгрыша Открытого чемпионата Австралии.

Серб одержал победу в трех сетах за 2 часа и 18 минут, подав 11 эйсов и реализовав 4 из 11 брейков.

Соперники сыграли между собой в 50-й раз, а Новак добыл 27-ю победу над знаменитым соперником.

В финале Джокович сыграет с победителем матча между Домиником Тимом и Александром Зверевым.

Сегодня также сформировалась пара финалисток женского турнира: за главный приз посоревнуются Гарбинье Мугуруса и София Кенин.

ATP. Australian Open. Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Новак Джокович (Сербия, 2) 0:3 (6:7(1), 4:6, 3:6)