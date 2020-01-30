Australian Open 2020: определились финалисты в мужском парном разряде

Новости спорта:Australian Open 2020 подходит к своему завершению.

В финале Открытого чемпионата Австралии по теннису сыграют 11-е сеяные американец Раджив Рам и британец Джо Солсбери, а также обладатели wild card Люк Сэвилл и Макс Пёрселл из Австралии.

В полуфинале Рам и Солсбери за 1 час 51 минуту обыграли казахстанский дуэт Олександр Бублик/Михаил Кукушкин - 4:6, 6:3, 6:4.

В другом матче 1/2 финала тандем Пёрселл/Сэвилл также в трех сетах одолел пару Иван Додиг (Хорватия )/Филип Полашек (Словакия) - 6:7 (11:9), 6:3, 6:4. Эта встреча на корте продолжалась 2 часа 22 минуты.

Ранее сообщалось, что Джокович стал первым финалистом Australian Open, обыграв Федерера.