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Халеп: Мне было очень больно

Халеп: Мне было очень больно
09:48 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Халеп уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе.

Румынская теннисистка Симона Халеп спустя сутки после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии призналась, что по-прежнему испытывает огромное разочарования от результата.

Халеп уступила представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счётом 6:7 (8:10), 5:7 и не смогла выйти в финала первого в 2020 году турнира «Большого Шлема».

«Мне было очень больно. И до сих пор больно. Но если я чему и научилась по ходу карьеры, так это тому, что уроки от тяжёлых поражений могут стать причиной самых больших побед. Так что я приму этот результат и постараюсь сделать выводы. Спасибо этой прекрасной стране, увидимся в следующем году», – написала Халеп на своей странице в «Твиттере».

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В финале Australian Open — 2020 Мугуруса встретится с американкой Софьей Кенин, Матч состоится 1 февраля.

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АТР, Теннис, Australian Open, Симона Халеп.
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