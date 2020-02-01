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Определились победители Australian Open 2020 в миксте

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Определились победители Australian Open 2020 в миксте
17:08 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Барбора Крейчикова побеждала на этом турнире в прошлом году.

Чешка Барбора Крейчикова вместе с хорватом Николой Мектичем стали победителями смешанного парного турнира Australian Open.

В финале соревнований они обыграли пару Беттани Маттек-Сандз и Джейми Маррея.

Первый сет выиграл американо-британский дуэт 7:5. Во втором уже победили Крейчикова и Мектич, после чего оформили трофей на чемпионском тай-брейке.

Барбора Крейчикова также является победительницей турнира смешанных пар Открытого чемпионата Австралии прошлого года. Тогда ее партнером был американец Раджив Рам.

Софья Кенин выиграла Australian Open 2020 (Фото, Видео)

Australian Open. Смешанные пары. Финал

Барбора Крейчикова / Никола Мектич (Чехия / Хорватия, 5) — Беттани Маттек-Сандз / Джейми Маррей (США / Великобритания) 2:1 (5:7, 6:4, 10:1)

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АТР, Теннис, Australian Open, Барбора Крейчикова.
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