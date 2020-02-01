Определились победители Australian Open 2020 в миксте

Новости спорта:Барбора Крейчикова побеждала на этом турнире в прошлом году.

Чешка Барбора Крейчикова вместе с хорватом Николой Мектичем стали победителями смешанного парного турнира Australian Open.

В финале соревнований они обыграли пару Беттани Маттек-Сандз и Джейми Маррея.

Первый сет выиграл американо-британский дуэт 7:5. Во втором уже победили Крейчикова и Мектич, после чего оформили трофей на чемпионском тай-брейке.

Барбора Крейчикова также является победительницей турнира смешанных пар Открытого чемпионата Австралии прошлого года. Тогда ее партнером был американец Раджив Рам.

Australian Open. Смешанные пары. Финал

Барбора Крейчикова / Никола Мектич (Чехия / Хорватия, 5) — Беттани Маттек-Сандз / Джейми Маррей (США / Великобритания) 2:1 (5:7, 6:4, 10:1)