Джокович завоевал титул Australian Open, в тяжелом матче обыграв Тима (Видео)

Новости спорта:Новак Джокович в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима.

Сербский теннисист Новак Джокович в финале Australian Open победил австрийца Доминика Тима в напряженном поединке из пяти сетов.

Вторая ракетка мира выиграл первый сет со счетом 6:4, однако затем позволил Тиму уйти в отрыв, проиграв две последующие партии — 4:6, 2:6.

Джокович в сете от поражения собрался и сперва сравнял счет, выиграв 6:3, а затем в решающей партии всего турнира обыграл Тима со счетом 6:4.

Этот титул стал уже восьмым для Джоковича в Австралии. Он стал триумфатором и в прошлом году, когда в финале одолел Рафаэля Надаля (6:3, 6:2, 6:3).

Обзор матча:

Джокович на нынешнем розыгрыше Australian Open победил Тацуму Ито, Есихито Нисиоку, Диего Шварцмана, Милоша Раонича и Роджера Федерера.

Ранее состоялся женский финал у женщин. Победительницей стала американка София Кенин, в финале обыгравшая испанку Гарбинье Мугурусу.

ATP. Australian Open. Финал

Доминик Тим (Австрия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 2) 2:3 (4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6)