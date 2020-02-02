Сладкий вкус победы: Джокович вновь станет первой ракеткой мира

Новости спорта:Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира.

Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира.

Джокович защитил свой титул на Australian Open, в финале обыграв австрийца Доминика Тима. Серб сохранил свои 9720 очков, заработанных в течение календарного года.

В то же время Рафаэль Надаль выбыл в четвертьфинале турнира, уступив тому же Тиму. Испанец потеряет 840 очков, с понедельника у него будет 9395 пунктов, и он пропустит Джоковича на первую строчку.

Серб был первой ракеткой мира до ноября 2019 года, когда его обошел Надаль.

Другой финалист, Доминик Тим, дополнительно набрал на турнире 1155 очков. Австриец поднимется на рекордную для себя 4-ю строку рейтинга, имея 7045 пунктов. Всего 85 очков его теперь будут отделять от третьей строчки, на которой остается знаменитый швейцарец Роджер Федерер.

Первая десятка рейтинга с 3 февраля будет выглядеть так:

Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков

Рафаэль Надаль (Испания) — 9395

Роджер Федерер (Швейцария) — 7130

Доминик Тим (Австрия) — 7045

Даниил Медведев (Россия) — 5960

Стефанос Циципас (Греция) — 4745

Александр Зверев (Германия) — 3885

Маттео Берреттини (Италия) — 2905

Гаэль Монфис (Франция) — 2700

Давид Гоффен (Бельгия) — 2555