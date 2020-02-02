Сладкий вкус победы: Джокович вновь станет первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович вновь станет первой ракеткой мира.
Джокович защитил свой титул на Australian Open, в финале обыграв австрийца Доминика Тима. Серб сохранил свои 9720 очков, заработанных в течение календарного года.
В то же время Рафаэль Надаль выбыл в четвертьфинале турнира, уступив тому же Тиму. Испанец потеряет 840 очков, с понедельника у него будет 9395 пунктов, и он пропустит Джоковича на первую строчку.
Серб был первой ракеткой мира до ноября 2019 года, когда его обошел Надаль.
Другой финалист, Доминик Тим, дополнительно набрал на турнире 1155 очков. Австриец поднимется на рекордную для себя 4-ю строку рейтинга, имея 7045 пунктов. Всего 85 очков его теперь будут отделять от третьей строчки, на которой остается знаменитый швейцарец Роджер Федерер.
Первая десятка рейтинга с 3 февраля будет выглядеть так:
Новак Джокович (Сербия) — 9720 очков
Рафаэль Надаль (Испания) — 9395
Роджер Федерер (Швейцария) — 7130
Доминик Тим (Австрия) — 7045
Даниил Медведев (Россия) — 5960
Стефанос Циципас (Греция) — 4745
Александр Зверев (Германия) — 3885
Маттео Берреттини (Италия) — 2905
Гаэль Монфис (Франция) — 2700
Давид Гоффен (Бельгия) — 2555