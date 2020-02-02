Стаховский вышел в финал квалификации в Монпелье

Новости спорта:Украинец в трех сетах обыграл россиянина Алексея Ватутина.

Сергей Стаховский вышел в финал квалификации турнира ATP-250 во французском Монпелье.

Украинец в трех сетах обыграл россиянина Алексея Ватутина. Первый сет Сергей уверенно взял со счетом 6:3, вел во втором 4:2, но упустил две своих подачи. В решающем сете Стаховский разгромил соперника, сделав два брейка и отдав лишь три розыгрыша на своих подачах.

В финале квалификации Сергею предстоит сыграть с победителем матча Хироки Мория (Япония) — Данило Петрович (Сербия).

Монпелье. ATP-250. Квалификация. Полуфинал.

Сергей Стаховский (Украина, 3) — Алексей Ватутин (Россия) 2:1 (6:3, 5:7, 6:1)