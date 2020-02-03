Джокович вернулся на вершину ATP: сколько до рекорда

Новости спорта:Новок Джокович может побить рейтинговый рекорд легендарного швейцарца.

Серб Новак Джокович, вновь ставший первой ракеткой мира, может побить рейтинговый рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера.

Эта неделя станет для серба 276-й на вершине мировой классификации. Если до 5 октября он не уступит лидерство, то побьет рекорд Федерера по числу недель на первой строчке рейтинга (310 недель).

В настоящее время Джокович идет третьим в рейтинге теннисистов, которые больше всего недель провели на вершине рейтинга. Второе место занимает американец Пит Сампрас (286 недель).

Как известно, раннее серб прокомментировал конфликт с рефери во время финала Australian Open.