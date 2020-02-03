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Понедельник, 03.02.2020
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Рейтинг ATP: смена лидеров, позиции украинцев

Рейтинг ATP: смена лидеров, позиции украинцев
13:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на Australian Open-2020.

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на Australian Open-2020. Серб поднялся на первую строчку, обойдя Рафаэля Надаля.

В топ-10 рейтинга произошло еще несколько изменений. Финалист Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим вернулся на четвертое место, а на десятую позицию поднялся Давид Гоффен.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский по-прежнему занимает 153-е место. Илья Марченко опустился на три позиции вниз.

Джокович вернулся на вершину ATP: сколько до рекорда

В женском рейтинге Элина Свитолина поднялась на четвертое место, сместив оттуда Наоми Осаку.

РЕЙТИНГ ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 9720, +1)

2. Рафаэль Надаль (Испания, 9395, -1)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 7130)

4. Доминик Тим (Австрия, 7045, +1)

5. Даниил Медведев (Россия, 5960, -1)

6. Стефанос Циципас (Греция, 4745)

7. Александр Зверев (Германия, 3385)

8. Маттео Берреттини (Италия, 2905)

9. Гаэль Монфис (Франция, 2700, +1)

10. Давид Гоффен (Бельгия, 2555, +1)

153. Сергей Стаховский (Украина, 342)

257. Илья Марченко (Украина, 180, -3)

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Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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