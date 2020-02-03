Рейтинг ATP: смена лидеров, позиции украинцев

Новости спорта:Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на Australian Open-2020.

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на Australian Open-2020. Серб поднялся на первую строчку, обойдя Рафаэля Надаля.

В топ-10 рейтинга произошло еще несколько изменений. Финалист Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим вернулся на четвертое место, а на десятую позицию поднялся Давид Гоффен.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский по-прежнему занимает 153-е место. Илья Марченко опустился на три позиции вниз.

В женском рейтинге Элина Свитолина поднялась на четвертое место, сместив оттуда Наоми Осаку.

РЕЙТИНГ ATP

1. Новак Джокович (Сербия, 9720, +1)

2. Рафаэль Надаль (Испания, 9395, -1)

3. Роджер Федерер (Швейцария, 7130)

4. Доминик Тим (Австрия, 7045, +1)

5. Даниил Медведев (Россия, 5960, -1)

6. Стефанос Циципас (Греция, 4745)

7. Александр Зверев (Германия, 3385)

8. Маттео Берреттини (Италия, 2905)

9. Гаэль Монфис (Франция, 2700, +1)

10. Давид Гоффен (Бельгия, 2555, +1)

…

153. Сергей Стаховский (Украина, 342)

257. Илья Марченко (Украина, 180, -3)