Рейтинг ATP: смена лидеров, позиции украинцев

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на Australian Open-2020. Серб поднялся на первую строчку, обойдя Рафаэля Надаля.
В топ-10 рейтинга произошло еще несколько изменений. Финалист Открытого чемпионата Австралии Доминик Тим вернулся на четвертое место, а на десятую позицию поднялся Давид Гоффен.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский по-прежнему занимает 153-е место. Илья Марченко опустился на три позиции вниз.
В женском рейтинге Элина Свитолина поднялась на четвертое место, сместив оттуда Наоми Осаку.
РЕЙТИНГ ATP
1. Новак Джокович (Сербия, 9720, +1)
2. Рафаэль Надаль (Испания, 9395, -1)
3. Роджер Федерер (Швейцария, 7130)
4. Доминик Тим (Австрия, 7045, +1)
5. Даниил Медведев (Россия, 5960, -1)
6. Стефанос Циципас (Греция, 4745)
7. Александр Зверев (Германия, 3385)
8. Маттео Берреттини (Италия, 2905)
9. Гаэль Монфис (Франция, 2700, +1)
10. Давид Гоффен (Бельгия, 2555, +1)
…
153. Сергей Стаховский (Украина, 342)
257. Илья Марченко (Украина, 180, -3)