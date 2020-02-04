Джокович лишится части призовых за победу на Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может получить крупный денежный штраф, после скандальной ситуации в финале Australian Open, сообщает Yahoo Sports.
В том матче знаменитый теннисист поссорился с судьей из-за двух предупреждений, которых получил за задержку игры, а во время перехода саркастически похлопал того по кроссовку.
Видео того самого момента:
Согласно правилам, установленным АТР, игрокам запрещается входить в любой физический контакт с судьями во время матча. Из-за хлопка по кроссовку Джоковичу грозит штраф в размере 20 тысяч долларов.
Однако серб может избежать наказания, если организаторы Australian Open решат проигнорировать этот момент.
Напомним, ранее Джокович поделился своими эмоциями после 8-й победы на Открытом чемпионате Австралии.