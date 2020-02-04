Джокович лишится части призовых за победу на Australian Open

Новости спорта:Сербский теннисист Новак Джокович может получить крупный денежный штраф, после скандальной ситуации в финале Australian Open.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович может получить крупный денежный штраф, после скандальной ситуации в финале Australian Open, сообщает Yahoo Sports.

В том матче знаменитый теннисист поссорился с судьей из-за двух предупреждений, которых получил за задержку игры, а во время перехода саркастически похлопал того по кроссовку.

Видео того самого момента:

Согласно правилам, установленным АТР, игрокам запрещается входить в любой физический контакт с судьями во время матча. Из-за хлопка по кроссовку Джоковичу грозит штраф в размере 20 тысяч долларов.

Однако серб может избежать наказания, если организаторы Australian Open решат проигнорировать этот момент.

Напомним, ранее Джокович поделился своими эмоциями после 8-й победы на Открытом чемпионате Австралии.