Калинина вышла в 1/8 финала турнира в Мидленде

Новости спорта:Седьмая сеяная в трех сетах обыграла россиянку Савиных.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/8 финала турнира ITF в Мидленде, США. В матче первого раунда украинка, сеяная под седьмым номером, обыграла представительницу России Валерию Савиных.

Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут. В первом сете Ангелина проиграла три гейма на своей подаче и уступила 2:6.

Во второй партии Калинина сделала один брейк и выиграла 6:3. В решающем сете украинка не оставила сопернице шансов — 6:2.

Следующей соперницей Ангелины станет победительница матча Мария Матеас (США) — Алисия Паркс (США).

Напомним, что Калинина в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл выступит в парном разряде турнира. Их соперницами в первом круге будут Мона Бартель и Розали ван дер Хук.

ITF. Мидленд. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина, 7) — Валерия Савиных (Россия) 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)