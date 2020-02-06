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Четверг, 06.02.2020
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Украина победила Болгарию в Кубке Федерации

Украина победила Болгарию в Кубке Федерации
19:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта:Женская национальная сборная Украины по теннису досрочно обеспечила победу в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет А) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в столице Эстонии Таллинне.

Во втором поединке матча Элина Свитолина за 1,5 часа взяла верх над Викторией Томовой - 7:6 (7:5), 6:3.

Третья, парная игра пройдет при участии Леси Цуренко и Катарины Завацкой, которые сойдутся с болгарским тандемом Петя Аршинкова - Гергана Топалова.

Как сообщалось, в первом украинском-болгарском противостоянии Даяна Ястремская нанесла поражение Изабелле Шиниковий (6:2, 6:1).

7 февраля украинки сыграют против сборной Хорватии, которая накануне обыграла соперниц из Болгарии - 2:1.

Сборная Украины по теннису повела в счете в матче Кубка Федерации против Болгарии

Та команда, которая займет первое место в группе А, 9 февраля проведет матч против сборной, которая возглавит группу В (Италия, Эстония, Австрия, Греция).

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Элина Свитолина, Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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