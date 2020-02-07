Калинина продолжает поход к титулу турнира в Мидленде

Новости спорта:Во втором раунде турнира украинка обыграла представительницу США Матеас.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в 1/4 финала турнира ITF в Мидленде, США. В поединке 1/8 финала украинка в двух сетах обыграла американку Марию Матеас.

Встреча продолжалась 1 час и 12 минут. В первом сете Калинина, получившая седьмой номер посева, сделала два брейка и выиграла 6:3. Во второй партии украинка также была сильнее — 6:2.

В четвертьфинале Калинина сыграет против победительницы матча Джессика Понше (Франция) — Кэти Макнейли (США). Напомним, что на старте турнира Ангелина в трех сетах обыграла россиянку Валерию Старых (2:6, 6:3, 6:2).

ITF. Мидленд. 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина, 7) — Мария Матеас (США) 2:0 (6:3, 6:2)