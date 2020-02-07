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Ястремская обыграла Бошкович в Кубке Федерации

Ястремская обыграла Бошкович в Кубке Федерации
18:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook ФТУ

Новости спорта:Даяна Ястремская принесла сборной Украины первое очко в противостоянии с Хорватией.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала уверенную победу над хорваткой Леей Бошкович в рамках отборочного раунда Кубка Федерации.

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:4, 6:4. За это время Даяна реализовала шесть брейк-поинтов, два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. Ее соперница оформила четыре брейка, совершив три двойные ошибки.

Благодаря победе 19-летняя украинка вывела свою сборную вперед 1:0 в противостоянии Первой группы Евро-Африканской зоны против Хорватии.

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Напомним, что во втором матче с Хорватией сыграет Элина Свитолина, которая выйдет на корт против Яны Фетт.

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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