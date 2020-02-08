Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира в США

Новости спорта:За выход в финал Калинина поборется с представительницей США Джейми Леб.

Украинка Ангелина Калинина пробилась в 1/2 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) Dow Tennis Classic в Мидленде (США) с призовым фондом $100 тыс.

В четвертьфинале соревнований посеянная под 7-м номером Калинина (№159 мирового рейтинга) одержала волевую победу над второй "ракеткой" турнира американкой Кэти Макнейли (№121).

Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу украинки.

За выход в финал Dow Tennis Classic Калинина встретится с еще одной представительницей США Джейми Леб (№329), которая взяла верх над своей соотечественницей Кэтрин Харрисон (№278) - 6:4, 6:3.