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Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира в США

Украинка Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира в США
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:За выход в финал Калинина поборется с представительницей США Джейми Леб.

Украинка Ангелина Калинина пробилась в 1/2 финала турнира Международной федерации тенниса (ITF) Dow Tennis Classic в Мидленде (США) с призовым фондом $100 тыс.

В четвертьфинале соревнований посеянная под 7-м номером Калинина (№159 мирового рейтинга) одержала волевую победу над второй "ракеткой" турнира американкой Кэти Макнейли (№121).

Матч продолжался 2 часа 5 минут и завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:4 в пользу украинки.

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За выход в финал Dow Tennis Classic Калинина встретится с еще одной представительницей США Джейми Леб (№329), которая взяла верх над своей соотечественницей Кэтрин Харрисон (№278) - 6:4, 6:3.

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Теннис, Новости тенниса, Ангелина Калинина.
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