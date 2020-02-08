Даяна Ястремская - о победе: Не смогла показать свой лучший теннис

Новости спорта:Впрочем, украинка довольна своим победным вкладом в Кубке Федераций.

Теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свою победу в первом матче плей-офф Кубка Федерации над эстонкой Еленой Малыгиной. По словам украинки, она не показала свой лучший теннис, однако довольна тем, что трижды принесла победу в зачет национальной сборной.

«Счет не отображает действительности, которая была на корте. Малыгина — быстрая теннисистка, поэтому мне понадобилось время, чтобы адаптироваться».

«Новый корт? Он более скользкий в отскоках, если сравнивать с тем кортом, где мы провели прошлые две игры. Я не смогла показать свой лучший теннис, но все равно довольна тем, что принесла команде три победы. Для меня это невероятные эмоции. Готова сыграть и в парном матче — мы это обсуждали, я выйду на корт, если это поможет сборной», — цитирует слова Ястремской btu.org.ua.

Ястремская выиграла две встречи в группе А — против болгарки Изабеллы Шиниковой и хорватки Леи Боскович.

Сегодня во втором одиночном матче украинская теннисистка Элина Свитолина уступила Аннет Контавейт. Победитель будет решаться в матче пар — Марта Костюк вместе с Лесей Цуренко сразятся с дуэтом Контавейт/Малыгина.

Победители зонального этапа пройдут в следующий раунд плей-офф, где к ним присоединятся команды, проигравшие квалификацию Финала Кубка Федерации. Матчи состоятся в апреле.