Кубок Федерации: расклады для сборной Украины

Новости спорта:В апреле пройдет стадия плей-офф командного женского теннисного турнира Кубок Федерации.

Стали известны возможные соперницы Украины в апрельском плей-офф Кубка Федерации 2020, куда сине-желтая сборная пробилась в результате победы над Эстонией (2:1) в решающем матче плей-офф Евроафриканской зоны.

На этой стадии примут участие 16 команд: 8 проигравших квалификацию к Финалу 2020, 4 победителя Евроафриканской зоны, по 2 победителя Американской зоны и Азиатско-Океанской зоны.

Участники стадии плей-офф Кубка Федерации 2020:

Япония (проиграла квалификацию Испании 1:3)

Нидерланды (проиграли квалификацию Беларуси 2:3)

Канада (проиграла квалификацию Швейцарии 1:3)

Румыния (проиграла квалификацию России 2:3)

Бразилия (проиграла квалификацию Германии 0:4)

Великобритания (проиграла квалификацию Словакии 1:3)

Казахстан (проиграл квалификацию Бельгии 1:3)

Латвия (проиграла квалификацию США 2:3)

Украина (переиграла в Евроафриканской зоне Эстонию 2:1)

Италия (переиграла в Евроафриканской зоне Хорватию 2:0)

Сербия (переиграла в Евроафриканской зоне Словению 2:1)

Польша (переиграла в Евроафриканской зоне Швецию 2:0)

Мексика (переиграла в Американской зоне Парагвай 2:1)

Аргентина (переиграла в Американской зоне Колумбию 2:0)

две лучших команды из Азии (Китай, Китайский Тайбэй, Индия, Индонезия, Южная Корея, Узбекистан)

Жеребьевка среди 16 команд определит 8 пар, победители которых получат право участвовать в квалификации к Финалу Кубка Федерации 2021 в феврале следующего года. Матчи этой стадии пройдут с 16 по 19 апреля 2020 года.

В Финале Кубка Федерации 2020 в апреле в Будапеште сыграют:

Франция и Австралия (финалисты прошлого розыгрыша 2019)

Венгрия (как хозяин турнира)

Чехия (обладатель вайлд-кард)

Беларусь, Бельгия, Германия, Россия, Словакия, Испания, Швейцария, США (победители 8 матчей квалификации)