Стаховский уступил Кольшрайберу в финале квалификации турнира ATP

Новости спорта:Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира ATP в Роттердаме немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу.

Сергей Стаховский уступил в финале квалификации турнира ATP в Роттердаме немецкому теннисисту Филиппу Кольшрайберу. Матч продолжался чуть больше часа.

Украинец не смог навязать борьбу опытному сопернику. В первом сете Сергей лишь однажды смог добраться до брейк-пойнта, но не реализовал его. Во втором немецкий теннисист продолжил доминировать на корте и уверенно довел матч до победы.

По ходу квалификации Стаховский одержал победу над австрийцем Деннисом Новаком. Ранее Сергей пробился в основную сетку турнира в Монпелье, но уступил в первом круге.

Сергей Стаховский занимает 153 место рейтинга ATP. Благодаря очкам за турнир в Монпелье украинец поднимется на одну позицию в обновленном списке.

ATP. Роттердам. Квалификация. Финал

Сергей Стаховский (Украина) — Филипп Кольшрайбер (Германия, 3) 0:2 (2:6, 2:6)