Парень Свитолиной назвал свою цель на этот сезон

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Понедельник, 10.02.2020
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13:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Гаэль Монфис рассказал о планах на будущее.

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал третью в карьере победу на турнире в Монпелье (Франция). 9 февраля Монфис сразился в финале турнира с канадцем Вашеком Поспишилом и одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

«Я счастлив снова победить во Франции. Это третья победа здесь и, надеюсь, не последняя. Это была отличная неделя, я доволен своим выступлением. Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга.

Это большая возможность, именно по этой причине я каждый день просыпаюсь и иду тренироваться. Но я буду доволен, даже если завершу сезон в топ-10, такого результата тоже очень тяжело достичь», – цитирует Монфиса Tennis 365.

В обновлённом 10 февраля рейтинге ATP Гаэль Монфис удержал девятую строчку.

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Гаэль Монфис, ATP, Новости спорта, Новости тенниса.
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