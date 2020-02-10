Парень Свитолиной назвал свою цель на этот сезон

Новости спорта:Гаэль Монфис рассказал о планах на будущее.

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал третью в карьере победу на турнире в Монпелье (Франция). 9 февраля Монфис сразился в финале турнира с канадцем Вашеком Поспишилом и одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

«Я счастлив снова победить во Франции. Это третья победа здесь и, надеюсь, не последняя. Это была отличная неделя, я доволен своим выступлением. Моя главная цель – попасть в топ-5 рейтинга.

Это большая возможность, именно по этой причине я каждый день просыпаюсь и иду тренироваться. Но я буду доволен, даже если завершу сезон в топ-10, такого результата тоже очень тяжело достичь», – цитирует Монфиса Tennis 365.

В обновлённом 10 февраля рейтинге ATP Гаэль Монфис удержал девятую строчку.