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Надаль переписал историю мирового тенниса

Надаль переписал историю мирового тенниса
10:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Рафаэль Надаль провел суммарно уже 600 недель в топ-3 рейтинга ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль провел суммарно уже 600 недель в топ-3 рейтинга ATP, став лишь вторым игроком в истории, кому это удалось. Об этом информирует Tennishead.net.

В данный момент наибольшее количество недель в топ-3 рейтинга в активе швейцарца Роджера Федерера — 748. Он обновляет этот показатель до сих пор, ведь сейчас занимает третью строчку.

Вслед на Надалем находятся Джимми Коннорс (591), Новак Джокович (569), Иван Лендл (499), Пит Сампрас (457), Джон Макинрой (374), Стефан Эдберг (342), Бьорн Борг (303) и Андре Агасси (264).

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2020 год Надаль начал на первом месте мирового рейтинга, но затем уступил лидерство сербу Новаку Джоковичу, выигравшему Australian Open.

Испанский теннисист вскоре может выступить на Олимпиаде в Токио.

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Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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