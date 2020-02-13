Долгополов снялся с турнира в Рио-де-Жанейро

Новости спорта:Александр Долгополов снялся с грунтового турнира в бразильском Рио-де-Жанейро.

Украинский теннисист Александр Долгополов снялся с грунтового турнира в бразильском Рио-де-Жанейро, который стартует на следующей неделе.

31-летний спортсмен мог выступить в основной сетке соревнования, куда прошел по защищенному рейтингу.

В последний раз Долгополов выходил на корты Тура в мае 2018 года на турнире в Риме.

В 2019 году Александр перенес операции на запястье и ноге, из-за чего был вынужден отказаться от участия на US Open и Australian Open.

Также украинец находится на первом месте в альтернативном списке заявки хардового турнира в Акапулько, который начнется 24 февраля.