Стаховский сыграет в квалификации турнира ATP в Марселе

Новости спорта:Сергей Стаховский сыграет в квалификационном раунде турнира серии ATP Tour 250.

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в квалификационном раунде турнира серии ATP Tour 250 в французском Марселе, сообщает Sport.ua.

Эта возможность для украинца появилась после снятия с основной сетки соревнования французского теннисиста Жереми Шарди. Вместо него в первом раунде турнира будет стартовать первый номер посева квалификации Пьер-Юг Эрбер.

До этого Стаховский выступал на турнире в Монпелье, где в первом раунде уступил Эрберу, а затем в квалификации турнира в Роттердаме украинец проиграл Кольшрайберу.

На данный момент первая ракетка Украины занимает 152-е место в рейтинге ATP.

Соревнование в Марселе пройдет на хардовых кортах с 17 по 23 февраля.