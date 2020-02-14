"Только Roland Garros": Федерер рассказал о планах на грунтовый сезон

Новости спорта:Роджер Федерер пропустит большую часть грунтовых турниров ATP в нынешнем сезоне.

Роджер Федерер пропустит большую часть грунтовых турниров ATP в нынешнем сезоне.

Агент теннисиста Тони Гадсик заявил, что знаменитый швейцарец из всех грунтовых турниров сезона сыграет только на Ролан Гаррос.

Федерер пропускал грунтовые соревнования в 2017 и 2018 году, но в 2019-м принял участие в двух турнирах перед French Open в Париже.

Федерер не выходил на корт с конца января, когда в полуфинале Australian Open уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

В прошлом году швейцарец добрался до полуфинала Ролан Гаррос, уступив в трех сетах Рафаэлю Надалю.