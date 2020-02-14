"Только Roland Garros": Федерер рассказал о планах на грунтовый сезон

Роджер Федерер пропустит большую часть грунтовых турниров ATP в нынешнем сезоне.
Агент теннисиста Тони Гадсик заявил, что знаменитый швейцарец из всех грунтовых турниров сезона сыграет только на Ролан Гаррос.
Федерер пропускал грунтовые соревнования в 2017 и 2018 году, но в 2019-м принял участие в двух турнирах перед French Open в Париже.
Федерер не выходил на корт с конца января, когда в полуфинале Australian Open уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.
В прошлом году швейцарец добрался до полуфинала Ролан Гаррос, уступив в трех сетах Рафаэлю Надалю.