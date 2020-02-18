Свитолина прокомментировала свое поражение в Дубае

Новости спорта:Первая ракетка Украины вылетела с турнира в Дубае уже в первом раунде.

Элина Свитолина прокомментировала поражение в матче против Дженнифер Брэйди в первом раунде турнира в Дубае.

Первая ракетка Украины отметила, что ей не удалось перестроиться после нескольких неудачных действий.

“Сложно сказать, не знаю, старт матча не был плохим. Просто потом все пошло на спад. Мне бы хотелось лучше перестроиться. В конце я уже не так хорошо чувствовала мяч. В целом, все сегодня было в разобранном состоянии”, — приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

“Я все еще пытаюсь найти способ, как прервать эту плохую серию результатов. Я ищу, что мне нужно улучшить, чтобы изменить эту плохую динамику. Дальше я несколько дней буду отдыхать и буду готовиться к выступлению в Дохе, на этот турнир я возлагаю большие надежды”.

Свитолина проиграла Брэйди, выиграв всего три гейма в двух сетах. Украинка в пяти случаях из семи проигрывала на своей подаче.

По итогам минувшей недели Свитолина опустилась на две позиции и сейчас занимает шестое место в рейтинге WTA.