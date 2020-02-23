Финал с участием Марченко перенесен из-за коронавируса

Финал турнира серии Challenger в Бергамо с участием украинского теннисиста Ильи Марченко отменен. Помимо федерации тенниса региона Ломбардии информацию подтвердил спонсор соревнований в Бергамо.
Спортивные соревнования в Венето и Ломбардии отменены по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
В указанных регионах отмечены случаи заболевания вирусом.
Илья Марченко вышел в финал турнира в Бергамо после победы над французом Хьюго Гастоном (4:6, 6:4, 6:4). Соперником украинца должен был стать другой французский теннисист, Энцо Коко.