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Финал с участием Марченко перенесен из-за коронавируса

Финал с участием Марченко перенесен из-за коронавируса
16:18 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: БТУ

Новости спорта:Илья Марченко пока что не поборется за титул на турнире в Бергамо.

Финал турнира серии Challenger в Бергамо с участием украинского теннисиста Ильи Марченко отменен. Помимо федерации тенниса региона Ломбардии информацию подтвердил спонсор соревнований в Бергамо.

Спортивные соревнования в Венето и Ломбардии отменены по распоряжению премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В указанных регионах отмечены случаи заболевания вирусом.

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Илья Марченко вышел в финал турнира в Бергамо после победы над французом Хьюго Гастоном (4:6, 6:4, 6:4). Соперником украинца должен был стать другой французский теннисист, Энцо Коко.

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Илья Марченко, Новости спорта, Новости футбола, Марта Костюк.
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