Свитолина теряет позиции в рейтинге WTA

Новости спорта:Украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге WTA.

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает седьмое место в обновленном 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Первую "ракетку" Украины Элину Свитолину обогнала нидерландская теннисистка Кики Бертенс в обновленном рейтинге 24 февраля WTA.

Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Таблица WTA:

1. Эшли Барти (8367) - Австралия

2. Симона Халеп (6076) - Румыния

3. Каролина Плишкова (5200) - Чехия

4. Бьянка Ванесса Андрееску (4665) - Канада

5. София Кенин (4490) - США

6. Кики Бертенс (4335) - Нидерланды

7. Элина Свитолина (4301) - Украина

8. Серена Уильямс (3915) - США

9. Белинда Бенчич (3875) - Швейцария

10. Наоми Осака (3625) - Япония

Другая украинская теннисистка Даяна Ястремская наоборот поднялась в рейтинге. Сейчас она занимает 25 место.

Третья представительница Украины в первой сотне рейтинга WTA Катерина Козлова (658) опустилась на 10 строчек и располагается на 99 месте.

Леся Цуренко оказалась на 150-м месте (-24), на 27 строчек поднялась Марта Костюк (141-е место), которой на прошлой неделе удалось сделать чемпионский дубль в Каире, а на 20 позиций улучшила свое положение Дарья Снигур (211-е место - личный рекорд украинки).