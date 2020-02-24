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Джокович рассказал о своей главной мотивации на корте

Джокович рассказал о своей главной мотивации на корте
10:55 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Новак Джокович рассказал, что мотивирует его продолжать играть в теннис и усердно работать каждый день.

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что мотивирует его продолжать играть в теннис и усердно работать каждый день.

«Есть куда расти, это самая большая мотивация для меня на данный момент. Это, возможно, одна из главных причин, по которым я продолжаю играть в теннис и каждый день самоотверженно вкладывать в это много сил. Я чувствую, что теннис помогает мне становиться лучше как человек и закалять характер.

Теннис, как ничто другое в этой жизни, пробуждает во мне эмоции. Это великолепный способ понять себя на более глубоком уровне. Считаю, что теннис – это отличная школа жизни. Я наслаждаюсь им. Я люблю держать ракетку в руках.

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Я наслаждаюсь процессом. Замечательно провожу время с людьми, которые вкладывают в меня и мою игру свою веру и энергию. Вместе мы создаём прекрасные вещи на корте, и я благодарен им за это», – приводит слова Джоковича Tennis World USA.

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WTA, Новак Джокович, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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