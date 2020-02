Циципас выиграл турнир ATP в Марселе (Видео)

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в Марселе, в финале переиграв канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 18-е место в мировом рейтинге. Грек добыл победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Циципас сделал четыре эйса, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Оже-Альяссима три подачи навылет, один реализованный брейк-поинт за пять попыток и три ошибки при вводе мяча в игру.

Счет личных встреч между теннисистами стал 3:2 в пользу канадца.

