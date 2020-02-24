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Циципас выиграл турнир ATP в Марселе (Видео)

Циципас выиграл турнир ATP в Марселе (Видео)
10:17 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Twitter

Новости спорта:Стефанос Циципас выиграл первый титул ATP в 2020 году.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в Марселе, в финале переиграв канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 18-е место в мировом рейтинге. Грек добыл победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Циципас сделал четыре эйса, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Оже-Альяссима три подачи навылет, один реализованный брейк-поинт за пять попыток и три ошибки при вводе мяча в игру.

Счет личных встреч между теннисистами стал 3:2 в пользу канадца.

Этот титул стал для Циципаса первым в 2020 году и пятым в карьере. Грек смог защити звание чемпиона соревнований в Марселе – в прошлогоднем финале он в Провансе обыграл казахстанца Михаила Кукушкина. После этой победы положение Цицпаса в рейтинге ATP не изменится – он останется шестой ракеткой мира.

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Оже-Альяссим уже во второй раз в сезоне и в пятый раз в карьере играл в финале турнира ATP, но ни одной победы ему добыть пока не удалось. С новой недели канадец потеряет одну строчку в мировом рейтинге и станет 19-м.

Потеснит его чилиец Кристиан Гарин, который после победы на крупном турнире в Рио-де-Жанейро ворвется в топ-20. Также на прошлой неделе состоялись соревнования ATP в Дэлрей-Бич, где победу праздновал американец Райлли Опелка.

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Теннис, ATP, Новости тенниса, Стефанос Циципас.
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