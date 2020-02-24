Циципас выиграл турнир ATP в Марселе (Видео)

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в Марселе, в финале переиграв канадца Феликса Оже-Альяссима, занимающего 18-е место в мировом рейтинге. Грек добыл победу в двух партиях со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 28 минут. За это время Циципас сделал четыре эйса, три брейка и не допустил ни одной двойной ошибки. На счету Оже-Альяссима три подачи навылет, один реализованный брейк-поинт за пять попыток и три ошибки при вводе мяча в игру.
Счет личных встреч между теннисистами стал 3:2 в пользу канадца.
The first time he's defended a title.— ATP Tour (@atptour) February 23, 2020
5th #ATPTour trophy of his career.
A special moment for @StefTsitsipas!
: @TennisTV | @Open13 pic.twitter.com/JuRI7lYqOW
Этот титул стал для Циципаса первым в 2020 году и пятым в карьере. Грек смог защити звание чемпиона соревнований в Марселе – в прошлогоднем финале он в Провансе обыграл казахстанца Михаила Кукушкина. После этой победы положение Цицпаса в рейтинге ATP не изменится – он останется шестой ракеткой мира.
Оже-Альяссим уже во второй раз в сезоне и в пятый раз в карьере играл в финале турнира ATP, но ни одной победы ему добыть пока не удалось. С новой недели канадец потеряет одну строчку в мировом рейтинге и станет 19-м.
Потеснит его чилиец Кристиан Гарин, который после победы на крупном турнире в Рио-де-Жанейро ворвется в топ-20. Также на прошлой неделе состоялись соревнования ATP в Дэлрей-Бич, где победу праздновал американец Райлли Опелка.