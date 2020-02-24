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Свитолина рассказала, как справляется с трудностями на корте

Свитолина рассказала, как справляется с трудностями на корте
11:31 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Элина Свитолина надеется, что ей удастся вернуться на победный путь.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина надеется, что ей удастся вернуться на победный путь. Украинка готова на 100 процентов выкладываться на предстоящих турнирах.

«Это не был лучший старт сезона для меня, но я стараюсь оставаться позитивной и как можно быстрее перегруппироваться», — сказала Свитолина.

«Очень хорошо, что со мной вместе Маркос Багдатис. Знаю, что впереди длинный путь, и я готова выкладываться на 100% на каждом турнире. Я провела годы в теннисной элите и должна постараться справляться со взлетами и падениями».

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Вчера Свитолина в дуэте с Даяной Ястремской проиграли в первом раунде парного турнира в Дохе. Украинки в двух сетах уступили Кирстен Флипкенс из Бельгии и Бетани Маттек-Сэндс из США.

На прошлой неделе Свитолина разгромно проиграла американке Дженнифер Брэйди (2:6, 1:6) в первом раунде турнира в Дубае.

Сегодня Свитолина во втором круге турнира в Дохе сыграет с 18-летней представительницей США Амандой Анисимовой. Ориентировочное начало поединка в 18:00 по киевскому времени.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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