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Первой ракеткой мира может вновь стать Надаль

Первой ракеткой мира может вновь стать Надаль
16:18 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Испанский теннисист Рафаэль Надаль на следующей неделе может опять возглавить рейтинг ATP.

Для этого ему нужно выиграть турнир в Акапулько (Мексика) и рассчитывать на то, что первая ракетка мира серб Новак Джокович на соревнованиях в Дубае (ОАЭ) не сможет пройти дальше четвертьфинала.

Первым соперником второй ракетки мира Надаля будет соотечественник Пабло Андухар. Победитель этого противостояния сыграет либо с австралийцем Алексом де Минором, либо с сербом Миомиром Кецмановичем. Джокович в Дубае стартует поединком с Малеком Жазири из Туниса, который получил уайлд-кард от организаторов.

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Действующим победителем турнира в Акапулько является австралиец Ник Кирьос. На соревнованиях в Дубае в прошлом году победил швейцарец Роджер Федерер.

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АТР, Рафаэль Надаль, Теннис, Новости тенниса.
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