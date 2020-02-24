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Доха: Ястремская переиграла Флипкенс

Доха: Ястремская переиграла Флипкенс
21:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вторая ракетка Украины без особых проблем справилась с третьей ракеткой Бельгии.

Двадцать пятый номер мирового рейтинга Даяна Ястремская в рамках первого круга серии Премьер 5 в Дохе обыграла 78-ю ракетку мира Кирстен Флипкенс - 6:2, 6:4.

Длительность поединка составила 1 час и 11 минут. Украинка выиграла четыре брейк-поинта из восьми, сделала восемь эйсов и совершила четыре двойные ошибки. Бельгийка же реализовала один брейк-поинт из одного возможного, подала две подачи навылет и сделала две двойные ошибки.

Третье поражение подряд: Свитолина "зачехлила" ракетку в Дохе

В следующем раунде Ястремская поборется с пятой ракеткой мира из США Софией Кенин, которая выиграла Australian Open-2020. Отметим, что Qatar Total Open 2020 завершится 29 февраля.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Доха, Даяна Ястремская.
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