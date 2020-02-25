Бондаренко ударно стартовала на турнире WTA в Акапулько

Новости спорта:Катерина Бондаренко в первом раунде турнира в мексиканском Акапулько победила Данку Ковинич из Черногории.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в первом раунде турнира в мексиканском Акапулько победила Данку Ковинич из Черногории.

Поединок выдался напряженным, ведь первый сет 33-летняя украинка проиграла на тайбрэйке. Затем Бондаренко все же удалось перехватить инициативу и выиграть последующие два сета: 6:4, 6:2.

Во втором раунде турнира противостоять украинке будет британская теннисистка Хезер Уотсон, которая в первом круге справилась с американкой Коко Вандевеге.

Отметим, что в основной сетке могла сыграть также Ангелина Калинина, но она уступила в финале квалификации.

В данный момент Катерина Бондаренко находится на 494-м месте одиночного рейтинга WTA.

WTA. Акапулько (Мексика). Первый раунд

Данка Ковинич (Черногория) — Катерина Бондаренко (Украина) 1:2 (7:6 (7), 4:6, 2:6)