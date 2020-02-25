Ястремская - Кенин: на кого ставят букмекеры в Дохе

Новости спорта:Даяна Ястремская и София Кенин встретятся в матче второго круга в Дохе.

Во вторник, 25 февраля, украинка Даяна Ястремская выйдет на корт против американки Софии Кенин в матче 1/16 финала турнира в Дохе (Катар).

В поединке первого круга Ястремская одолела бельгийку Кирстен Флипкенс (6:2, 6:4). Кенин, в свою очередь, матчей на турнире еще не проводила и стартует со второго круга.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является американка.

Так, в конторе Parimatch на успех Кенин в этом матче можно сделать ставку с коэффициентом 1.61, в то время, как на победу Даяны ставки принимают с коэффициентом 2.31.

Самый популярный счет в поединке - 2:0 в пользу Кенин. На такой результат можно поставить с коэффициентом 2.41.

Матч Ястремская - Кенин состоится во вторник, 25 февраля, и начнется не раньше 16:00 по Киеву.