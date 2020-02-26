Шарапова сказала теннису "До свидания"

Новости спорта:Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки.

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

"Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания", — написала Шарапова на сайте Vanity Fair.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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