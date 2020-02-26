Скачать
Среда, 26.02.2020
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Манчестер Сити подал апелляцию на решение УЕФА
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Украина завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Футбол. где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 26.02.20
Футбол. где и когда смотреть матчи Лиги чемпионов 26.02.20
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open
Ястремская в Дохе обыграла победительницу Australian Open

Шарапова сказала теннису "До свидания"

Шарапова сказала теннису "До свидания"
15:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мария Шарапова завершила карьеру профессиональной теннисистки.

Пятикратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

"Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет. Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания", — написала Шарапова на сайте Vanity Fair.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA-2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Ранее Мария Шарапова рассказала, что своим домом считает США, а не Россию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мария Шарапова, Теннис, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лопес сравнил Ломаченко с тираннозавром
02 "Возможно все": Фьюри обратился к фанатам
03 Возвращение короля: Фьюри вернулся на родину (Видео)
04 Зинченко может сыграть против Реала
05 Олимпийские игры-2020 в Токио могут отменить
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь