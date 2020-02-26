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Среда, 26.02.2020
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Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса

Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
20:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта:Федерация тенниса Украины направила письма в ITF и Японскую федерацию тенниса с предложением провести матч Кубка Федерации в Украине.

Так Федерация тенниса Украины отреагировала на решение о проведении матча Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Сначала встречу между Украиной и Японией запланировали на 18 и 19 апреля. Поединок должны были сыграть на корте Utsubo Tennis Center в Осаке.

Победитель противостояния выйдет в квалификации Кубка Федерации-2021.

Матч Кубка Дэвиса пройдет без зрителей из-за коронавируса

Напомним, Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Дайаны Ястремской в парном матче.

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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