Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса

Новости спорта:Федерация тенниса Украины направила письма в ITF и Японскую федерацию тенниса с предложением провести матч Кубка Федерации в Украине.

Так Федерация тенниса Украины отреагировала на решение о проведении матча Кубка Дэвиса между сборными Японии и Эквадора без зрителей из-за эпидемии коронавируса.

Сначала встречу между Украиной и Японией запланировали на 18 и 19 апреля. Поединок должны были сыграть на корте Utsubo Tennis Center в Осаке.

Победитель противостояния выйдет в квалификации Кубка Федерации-2021.

Напомним, Украина вышла в плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию в начале февраля. Выход национальной сборной в следующий этап турнира принесла победа Марты Костюк и Дайаны Ястремской в парном матче.