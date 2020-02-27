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Бондаренко не сумела пробиться в 1/4 финала Акапулько

Бондаренко не сумела пробиться в 1/4 финала Акапулько
07:21 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинка Катерина Бондаренко уступила Хизер Уотсон из Британии.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, занимающая 494-ю строчку в рейтинге WTA, не сумела выйти в четвертьфинал турнира в мексиканском Акапулько.

33-летняя украинка в напряженном поединке за 1 час 47 минут в двух сетах уступила седьмой сеяной на турнире и 69-й в мире британке Хизер Уотсон 6:7(2), 2:6.

В первом сете соперница по четыре раза брали подачи друг друга и перевели игру на тай-брейк, где Катя не сумела взять ни одной своей подачи и сделал только два брейка. Во втором сете Уотсон стала увереннее играть на своих подачах - у Бондаренко за сет не было ни одного брейк-пойнта - доведя матч до победы.

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Благодаря выходу в 1/8 финала в Акапулько, Бондаренко поднимется на 88 позиций мирового рейтинга, став 406-й ракеткой мира.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Катерина Бондаренко.
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