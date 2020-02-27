Ястремская покинула турнир в Дохе, уступив Мугурусе

Новости спорта:Украинка не смогла выйти в четвертьфинал соревнований.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула турнир WTA в Дохе (Катар). В матче 1/8 финала нашу спортсменку обыграла Гарбинье Мугуруса из Испании.

Поединок продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 2:6, 4:6. За это время украинка реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и совершила только одну подачу навылет. Ее соперница оформила два брейка из четырех и единожды подала навылет.

В четвертьфинале Мугуруса встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Напомним, турнир в Дохе проходит с 23 по 29 февраля. Ранее сообщалось, что соревнования в Катаре покинула украинка Элина Свитолина.