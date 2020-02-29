Надаль пробился в финал Акапулько

Новости спорта:Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль легко завоевал путевку в финал турнира ATP.

В рамках полуфинальных поединков на турнире в Мексике сошлись Рафа Надаль и Григор Димитров, а также Тейлор Фриц и Джон Изнер.

Легендарный испанец не оставил шансов своему сопернику. Он проиграл свою подачу в третьем гейме первого сета, но затем лишь раз проиграл на подаче соперника. Во второй партии все было еще веселее - Надаль проиграл два первых гейма, а затем взял шесть подряд.

Полуфинал

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Григор Димитров (Болгария, 7) - 6:3, 6:2

В американском полуфинале интриги было гораздо больше. Более опытный Изнер начал матч из четырех подряд выигранных геймов и добыл уверенную победу в первом сете. Во втором Фриц включился и, несмотря на еще одну проигранную подачу, перевернул ход встречи и из 2:4 счет стал 7:5.

В решающей партии все решил один брейк. Изнер проиграл свою подачу на старте сета, а последний гейм уступил под ноль. 22-летний Фриц разыграет титул с ветераном Надалем.

Полуфинал

Тейлор Фриц (США) - Джон Изнер (США, 5) - 2:6, 7:5, 6:3